L’ex Kouamé spaventa l’Inter: «Sabato voglio fare gol come due anni fa!»

Christian Kouamé, in diretta a DAZN Talks, ha risposto a una domanda riguardante Fiorentina-Inter di sabato. L’attaccante viola vuole ripetere quanto fatto due anni fa negli ottavi di Coppa Italia

COME IN COPPA ITALIA – Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Dazn Talks. Il 99 viola ha risposto a una domanda di un tifoso, il quale gli chiedeva se sabato sera contro l’Inter ripeterà quanto fatto 2 anni fa in Coppa Italia, quando segnò il gol del momentaneo 1-1 negli ottavi di finale (partita poi vinta dall’Inter per 1-2, ndr). Kouamé – che, tra le altre cose, è un ex Inter – ha dichiarato che proverà a segnare e regalare una gioia ai propri tifosi. Come due anni fa.