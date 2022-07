Lens-Inter 0-0 al 45’: Handanovic salva il risultato, attacco assente

Lens-Inter ha appena visto concludersi il primo tempo: 0-0 il punteggio parziale della terza amichevole precampionato. Il migliore è Handanovic con alcune belle parate, mentre l’attacco senza Lukaku e Lautaro Martinez non si è mai visto.

LENS-INTER, PRIMO TEMPO – Inizio molto lento, seppur con leggera prevalenza dei padroni di casa. Al 18’ ci prova Seko Fofana dal limite, ma il rasoterra dell’ex Udinese è a lato. Un minuto dopo bella uscita bassa di Samir Handanovic su imbucata di Florian Sotoca per Ignatius Ganago. L’Inter riesce nell’impresa di avere un ammonito per proteste in amichevole, Edin Dzeko al 29’ dopo un fallo evidente di Deiver Machado su Denzel Dumfries che l’arbitro ha misteriosamente assegnato ai francesi. Ancora Handanovic al 32’ su un destro piazzato di Sotoca, rimbalzato in maniera pericolosa nell’area piccola. Meglio il Lens, vicino al gol al 37’ con un diagonale di sinistro di Facundo Medina di poco a lato. Un giallo anche per i francesi, molto fallosi e molto duri, al 39’ con Jonathan Gradit che stende Joaquin Correa bravo ad andarsene via centralmente. La battuta di Hakan Calhanoglu sulla punizione da circa trenta metri si perde sul fondo di molto. È Handanovic il migliore in campo nel primo tempo, al 42’ salva su deviazione ravvicinata di Ganago, bravo a inserirsi nell’area piccola su un cross da sinistra. Si vede un impalpabile Edin Dzeko al 43’, ben lanciato sulla destra prova a incrociare rasoterra ma il suo tiro è troppo debole e il portiere para. Dopo un minuto di recupero si va al riposo senza gol.

LENS-INTER 0-0 AL 45’