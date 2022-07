Lukaku all’Inter e per restare! Con il Chelsea c’è già un nuovo accordo

Lukaku al momento è in panchina per Lens-Inter (QUI il live della partita amichevole), ma la sua permanenza in nerazzurro sarà ancora lunga. Dall’Inghilterra, il Times annuncia come ci sia già un accordo col Chelsea.

OLTRE UN ANNO – Romelu Lukaku un mese fa è tornato all’Inter in prestito secco dal Chelsea, dopo il trasferimento inverso di agosto 2021. Un accordo valido fino al 30 giugno 2023, ma che sarà prolungato. Il Times avvisa come fra le due società ci sia già un’intesa per una seconda stagione del belga a Milano, sempre in prestito. L’ufficialità non può essere data subito, per via delle regole FIFA che impediscono i trasferimenti biennali. Per Lukaku rimangono le stesse condizioni di trasferimento (otto milioni più bonus) e ingaggio (decurtato). E la sensazione diffusa in Inghilterra è che Lukaku non giocherà più col Chelsea, dopo la scorsa negativa stagione e la famosa intervista in cui dichiarava di voler tornare all’Inter.

Fonte: thetimes.co.uk – Tom Roddy