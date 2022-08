Lecce-Inter, ottimismo per Brozovic. Scelte fatte in difesa: la probabile – SM

Lecce-Inter è in programma domani sera alle 20:45. Buone notizie per Inzaghi: cresce l’ottimismo per Brozovic. Scelte fatte in difesa. Le ultime da SportMediaset

SCELTE – Lecce-Inter i programma domani darà ufficialmente il via alla stagione dei nerazzurri. Inzaghi, in vista della sfida del “Via del Mare” può sorridere: buone notizie da Brozovic, che ieri si è allenato in gruppo e dovrebbe regolarmente scendere in campo dal 1′ al fianco di Barella e Calhanoglu. In caso di forfait del croato pronto Asllani. In difesa recupera de Vrij che dovrebbe andare a comporre il terzetto titolare con Skriniar e Bastoni. Sugli esterni agiranno Gosens e Dumfries. Attacco affidato a Lautaro Martinez e Lukaku.

Fonte: Sportmediaset.it