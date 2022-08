Cecchi: «Lukaku? Ritorno affascinante ma bisogna chiedersi una cosa»

Stefano Cecchi, intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, ha parlato del ritorno di Lukaku, e di quello di Pogba, in Serie A.

RITORNO – Queste le parole di Stefano Cecchi: «Lukaku e Pogba di nuovo in Serie A? Io faccio sempre l’esempio con Penelope, lei non voleva un marito voleva Ulisse. I ritorni dei due sono affascinanti, ma dobbiamo chiederci se hanno scelto Inter e Juventus perché la volevano o perché la precedente esperienza non è stata positiva. Io non so rispondere, però qualche dubbio viene. Io credo che tecnicamente siano due acquisti che rinforzano le squadre, ma da un punto di vista emotivo ho dei dubbi. Il belga, l’anno scorso, parlava del Chelsea con un’opportunità con Milano che sembrava quasi una prigione».