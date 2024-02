Lecce-Inter, D’Aversa al lavoro: due assenti. Un titolare influenzato

Lecce-Inter è la sfida che andrà in scena domenica alle ore 18 allo stadio Via del Mare, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. La squadra di D’Aversa ha lavorato in mattinata con due assenze: di seguito il report allenamento pubblicato dal sito ufficiale del club salentino

CAMBI IN VISTA – Lecce-Inter è la sfida valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, in programma domenica alle 18 allo stadio Via del Mare. La squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla dispendiosa partita con l’Atletico Madrid in Champions League, potrebbe cambiare qualcosa e inserire Emil Audero in porta per via di uno stato influenzale che ha colpito Yann Sommer.

LAVORO ODIERNO E ASSENZE – La squadra di Roberto D’Aversa, in piena lotta salvezza, ha lavorato in mattinata all’Acaya Golf Resort & SPA con due assenze: uno è Brancolini e l’altro è Baschirotto, quest’ultimo rimasto a riposo a causa di un leggero stato influenzale. Domani pomeriggio i salentini svolgeranno la rifinitura, in parte aperta al pubblico.