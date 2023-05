Leao, sensazioni negative verso Milan-Inter! Le ultime – Sky

Rafael Leao si è infortunato nel corso della sfida fra il Milan e la Lazio. Le sensazioni in vista della semifinale con l’Inter, secondo Sky Sport, sono negative

INFORTUNIO – Rafael Leao si è infortunato nel corso di Milan-Lazio. L’esterno portoghese ha subito un elongazione dell’adduttore (qui i dettagli). Secondo Peppe Di Stefano, in collegamento su Sky Sport, il portoghese è a rischio per la semifinale d’andata fra Milan ed Inter: «Il Milan sta bene, la partita di ieri ha lasciato ottime sensazioni. Il neo è relativo a Leao. Il portoghese è stato sottoposto questa mattina a degli esami strumentali che hanno evidenziato un’elongazione nella regione adduttoria della coscia destra. Un problema muscolare da valutare giorno per giorno. Il ragazzo, a parte la fitta accusata ieri, non ha particolari problemi. Tutto fa pensare alla sua non disponibilità per la partita di mercoledì. Una gestione sbagliata comprometterebbe il ritorno ed il finale di campionato. Allo stesso tempo il giocatore farà di tutto per esserci. Sarà determinante la giornata di martedì. Tutto fa pensare alla sua indisponibilità mercoledì o comunque alla sua non titolarità»