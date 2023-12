Lazio-Inter, probabili formazioni 16ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Lazio-Inter in Serie A nel posticipo serale domenicale e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per provare ad allungare le distanze dall’inseguitrice Juventus, fermata a Genova nell’anticipo del venerdì e quindi ancora seconda ma a una sola lunghezza. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Roma – presso lo Stadio “Olimpico” della Capitale – per la partita della 16ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Sarri in cerca di reazione (e posto in Europa) sulla strada del grande ex Inzaghi. Ecco le probabili formazioni di Lazio-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

LAZIO (4-3-3): 94 Provedel; 29 Lazzari, 15 Casale, 34 Gila, 77 Marusic; 8 Guendouzi, 65 Rovella, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile ©, 20 Zaccagni.

A disposizione: 33 Sepe, 35 Mandas; 3 Luca Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 6 Kamada, 9 Pedro, 19 Castellanos, 22 Diego Gonzalez, 23 Hysaj, 26 Basic, 32 Cataldi, 46 F. Ruggeri, 70 Saná Fernandes.

Allenatore: Maurizio Sarri

Diffidati: Zaccagni e Immobile.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 18 Isaksen.

Altri giocatori: 13 A. Romagnoli, 16 Kamenovic, 87 Lombardi, André Anderson.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Emergenza in difesa anche per Sarri, che probabilmente recupera Patric – ma in ogni caso dal 1′ è pronto Gila – ma quasi sicuramente non Romagnoli. A rischio forfait anche l’esterno Pellegrini e soprattutto l’ex Vecino in mezzo al campo. Zaccagni preferito a Pedro in attacco con Immobile in vantaggio su Castellanos per il ruolo di centravanti.

Probabili formazioni Serie A: Lazio-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 42 Agoumé.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 2 Dumfries, 6 de Vrij, 7 Cuadrado, 70 A. Sanchez.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 44 Stabile, 47 Kamate, 48 Guercio, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Scelte praticamente obbligate per Inzaghi che, salvo sorprese, in difesa si affiderà a Bisseck terzo destro avanzando Darmian quinto di centrocampo per non snaturare Carlos Augusto sulla fascia opposta. In panchina dopo un mese e mezzo si rivede Pavard ma non ci saranno né Cuadrado né Sanchez, che lascia l’attacco con poche opzioni.