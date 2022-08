Lazio-Inter 1-0 al 45′: Felipe Anderson sblocca il risultato all’Olimpico

Termina sul punteggio di 1-0 il primo tempo di Lazio-Inter, sfida valevole per la terza giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo fin qui allo Stadio Olimpico, con i padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Felipe Anderson.

POCO EQUILIBRIO – Più Lazio che Inter in questo primo tempo. Sono proprio i biancocelesti ad avvicinarsi di più al gol, con un tiro a incrociare da dentro l’area di Ciro Immobile, che sfila di un soffio a lato della porta difesa da Samir Handanovic. Un tentativo timido da parte dei nerazzurri arriva poco dopo, quando Lautaro Martinez vede Provedel posizionato fuori dai pali e prova a scavalcarlo con un tiro da centrocampo, mandando però la sfera a lato. Minuto 35, questa volta è Zaccagni a rendersi pericoloso con un ingresso in area dalla sinistra, il suo tiro viene provvidenzialmente deviato però da Milan Skriniar. A essere provvidenziale due minuti dopo è Handanovic, quando Felipe Anderson mette in mezzo un pallone dalla destra (con probabile fallo su Federico Dimarco) e l’estremo difensore nerazzurro nega a Immobile la gioia del gol.

VANTAGGIO BIANCOCELESTE – A furia di attaccare, la rete della Lazio arriva al 40′. Lancio perfetto di Milinkovic-Savic che scavalca tutta la difesa, Federico Dimarco e Alessandro Bastoni si perdono Felipe Anderson che stacca tutto solo e buca Samir Handanovic per l’1-0. Polemiche al 43′, con Denzel Dumfries abbattuto in area da Zaccagni: dopo il silent check, però, il direttore di gara non assegna il calcio di rigore a causa di una posizione di fuorigioco attiva di Romelu Lukaku. Dopo due minuti di recupero termina il primo tempo della sfida, nel secondo tempo servirà un’altra Inter.

Lazio-Inter, il risultato dopo i primi quarantacinque minuti di gioco

Lazio-Inter 1-0. Gol: Felipe Anderson al 40′