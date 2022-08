Borja Valero: «Inter, batti la Lazio in vista del Milan! Gagliardini uno in più»

L’Inter alle 20.45 scende in campo allo stadio Olimpico contro la Lazio di Sarri (vedi formazioni ufficiali). Borja Valero spiega la scelta di Gagliardini dal 1′ e parla del confronto tra le due squadre. Di seguito le sue dichiarazioni a DAZN

MESSAGGIO – L’Inter punta alla terza vittoria consecutiva con la Lazio, secondo Borja Valero sarebbe un messaggio molto importante: «Sarebbe un messaggio molto importante vincere a Roma con la Lazio. L’anno scorso è mancata all’Inter la vittoria con le grandi nella prima parte di campionato, per questo poi ha fatto fatica ad arrivarci e poi l’ha perso un po’ da sola lo scudetto. È vero che comunque venire a Roma con questa Lazio e fare una bella partita ti può dare qualcosa in più in vista del derby. Inzaghi mette tantissima fisicità in mezzo perché gli inserimenti di Milinkovic fanno paura, per questo ha messo Gagliardini che tra l’altro ha fatto bene in fase offensiva. Può essere un giocatore in più in questa stagione. Credo che sia l’eterno dubbio nelle squadre di Sarri: affrontare le partite in maniera offensiva oppure con maggior equilibrio difensivo. Ovviamente se abitui Felipe Anderson a fare un lavoro difensivo poi lo farà tranquillamente, poi però è nella parte offensiva che sue caratteristiche devono venire fuori».