Lautaro Martinez e Thuram per abbattere il muro Juventus − CdS

Lautaro Martinez e Marcus Thuram, la miglior coppia di attaccanti del campionato, si prepara al duro test contro la Juventus. L’Inter tenta la fuga.

THU-LA − Per abbattere il muro della Juventus servono due demolitori come Lautaro Martinez e Marcus Thuram, di gran lunga la miglior coppia dell’intero campionato. A confermarlo i numeri: finora, almeno uno tra l’argentino e il francese, ha segnato in 9 gare su 12 in campionato e in 3 su 4 in Champions League. In totale fa 12 su 16. Insomma, Inzaghi può dormire sonni tranquilli. I due giocano e si intendono che è una meraviglia e con Lautaro Martinez in campo anche Tikus risplende: lo sì è visto nelle partite contro Salernitana, Torino e Benfica, dove il Toro è partito dalla panchina con Sanchez dal 1′ e subito dopo il suo ingresso l’attaccante francese si è trasformato siglando assist e gol. Proprio Lautaro Martinez ha un conto in sospeso con la Juventus, rivale che ha incontrato 16 volte e a cui ha segnato solamente tre gol, di cui due su rigore e non in Serie A (Supercoppa e Coppa Italia). Dall’altro lato, Thuram rivedrà Torino dopo averla assaporata da piccolo ai tempi di papà Lilian calciatore bianconero. Dopo Milan, Roma e Benfica, Thuram ha messo nel mirino un’altra vittima illustre.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno