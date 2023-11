Cannavaro: «Mai avuti dubbi su Thuram, l’Inter la vedo più avanti»

Cannavaro, ex di Inter e Juventus, ha parlato del match di domenica. L’ex giocatore si è concentrato in particolare su Marcus Thuram.

SCONTRO DIRETTO − Fabio Cannavaro parla di Juventus-Inter: «Un bel po’ del mio passato, diverso per contenuti e momenti. L’Inter la vedo più avanti, ha attaccanti fortissimi: su Lautaro Martinez inutile dilungarsi e su Marcus Thuram io non ho mai avuto dubbi. Non è solo assist, occhio. Vede la porta e la sente. E’ stato un po’ irriguardoso con me, dandomi del vecchio, ma ora che lo incrocio so bene come trattarlo… Due carezze… È il figlio di Lilian, posso permettermelo».

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano