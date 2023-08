Lautaro Martinez illumina Inter-Monza, Barella essenziale – CdS

Non può che essere per Lautaro Martinez il premio di migliore in campo di Inter-Monza, come riporta anche il Corriere dello Sport. Una prestazione che lo ha visto tornare al gol subito al ritorno del campionato. Bene anche Nicolò Barella.

PAGELLE – Un bell’8 in pagella per Lautaro Martinez, che domina a tutti gli effetti Inter-Monza e decide con una doppietta. Proprio suo era l’ultimo gol a San Siro del campionato scorso, suo è il primo di questa nuova stagione. 6 per Yann Sommer, un esordio per lui senza grossi rischi. 6 anche per Marcus Thuram, tanto movimento, ma non sempre cercato dai compagni. Infine menzione per Nicolò Barella: 6.5, essenziale, continuo e decisivo nell’azione del primo gol.

Fonte: Corriere dello Sport, Adriano Ancona