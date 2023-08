Pavard, distanza Inter-Bayern Monaco: una speranza – CdS

Sul fronte Benjamin Pavard resta sempre aperta la trattativa tra Inter e Bayern Monaco. Al momento la distanza, come riporta il Corriere dello Sport, è di circa 10 milioni di euro. Con i nerazzurri che hanno una speranza.

TRATTATIVA IN CORSO – Benjamin Pavard resta il nome caldo per la difesa dell’Inter. Sebbene, con il Bayern Monaco, resti ancora una distanza di valutazione da colmare. 25 (bonus compresi) l’offerta dei nerazzurri, 35 la richiesta dei bavaresi. Che potrebbe salire a 40, qualora il Manchester United riuscisse a cedere Maguire e a reinvestire proprio questa cifra per Pavard. Il francese vuole solo l’Inter, ma i margini di manovra per Ausilio e Marotta sono ristretti. La speranza è che il Bayern Monaco trovi un sostituto in tempo, per rendere così più facili le cose a tutti.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno