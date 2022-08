L’Inter riabbraccia i 70mila di San Siro come l’ultima volta, ma con il ritorno di Lukaku – CdS

L’Inter torna a San Siro con il tutto esaurito, proprio come l’ultima giornata dello scorso campionato. Questa volta, però, ci sarà Romelu Lukaku.

IL RITORNO – L’Inter riabbraccia San Siro quasi tre mesi dopo. Era il 22 maggio, ultima giornata di campionato, contro la Sampdoria nonostante il 3-0 finale, si consumano le ultime speranze di strappare lo scudetto al Milan. Quel pomeriggio c’erano 70mila spettatori, proprio come questa sera contro lo Spezia. Ora è arrivato il momento di riscattare la stagione, con il ritorno del figlio prodigo. Romelu Lukaku al suo secondo debutto ha già trovato la prima rete, contro il Lecce. L’anno scorso non c’era, e non ha vissuto la delusione del mancato scudetto. Il gruppo, però, gli ha trasmesso quella voglia di rivincita e così, appena arrivato, Lukaku ha subito messo in chiaro l’obiettivo di riprendersi lo scettro di campioni d’Italia.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno