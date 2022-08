Inter, in difesa torna Bastoni. Skriniar più ‘leggero’ dopo la conferma – CdS

Simone Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi di formazione dopo la rifinitura di ieri a San Siro. In difesa secondo il Corriere dello Sport torna Alessandro Bastoni, con lui la conferma di Milan Skriniar (tolto dal mercato).

IN DIFESA – Simone Inzaghi è pronto al debutto in campionato davanti i 70mila di San Siro. In difesa tornano tutti i titolari, Alessandro Bastoni compreso che prende di fatto il posto di Federico Dimarco (presente anche lui in formazione). Completano il reparto difensivo Stefan de Vrij e Milan Skriniar, più spensierato dopo le ultime vicende di mercato e la fine delle trattative con il PSG. Tra i pali, ovviamente, il capitano Samir Handanovic.

Fonte: Corriere dello Sport