Khocholava: “Champions League, credevo nei quattro punti, anche di più!”

Davit Khocholava Shakhtar Donetsk

Khocholava, difensore dello Shakhtar Donetsk, dopo la sfida pareggiata 0-0 contro l’Inter, ai microfoni dell’UEFA ha commentato i quattro punti racconti contro il Real Madrid e la squadra allenata da Antonio Conte.

IN CHAMPIONS – Khocholava dopo Shakhtar Donetsk-Inter ai microfoni dell’UEFA ha commentato così i quattro punti raccolti momentaneamente in Champions League: «Onestamente credevo che avremmo potuto ottenere quattro punti dopo due partite, probabilmente anche di più. Credo sempre in noi. Se non ci credi non c’è motivo per giocare in Champions League».

Fonte: uefa.com