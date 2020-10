Solomon: “Inter fortissima, contenti del risultato. Difficile difendere sempre”

Manor Solomon, esterno dello Shakhtar Donetsk, ha parlato al termine del pareggio con l’Inter. Ecco le sue parole, riportate da Uefa.com.

SODDISFAZIONE – Lo Shakhtar Donetsk è pienamente soddisfatto dopo il pareggio contro l’Inter. Sommato ai tre punti incredibilmente ottenuti in casa del Real Madrid, portano gli ucraini in testa al girone. E questo regala nuova consapevolezza al cammino in Champions League della squadra di Luis Castro. Ecco l’analisi della sfida di oggi, da parte di Manor Solomon: «L’Inter è una squadra fortissima con grandissimi giocatori, quindi dobbiamo essere soddisfatti del risultato. La gara è stata davvero difficile perché abbiamo dovuto difendere molto ed essere pazienti. Certo che volevamo vincere come a Madrid, ma possiamo comunque essere felici. Adesso abbiamo quattro punti e siamo in testa al gruppo».

APPROCCIO – Un pareggio che lo Shakhtar Donetsk ottiene dopo una partita di grande intensità difensiva. Un approccio figlio del miglior catenaccio, che toglie ogni possibile valvola di sfogo ai nerazzurri. L’idea degli ucraini era di evitare l’imbarcata subita a Dusseldorf lo scorso 17 agosto (l’Inter vinse 5-0). Una gara di grande concentrazione, ma non facile per il reparto offensivo. E infatti l’esterno israeliano ha dovuto rivedere pesantemente il suo modo di giocare, per garantire il suo contributo. Ecco le parole di Solomon: «Per me, in quanto giocatore d’attacco a cui piace segnare gol e fare assist, è stato davvero difficile rincorrere e difendere tutto il tempo. Ma a volte è necessario farlo, devi essere un difensore. Dovevamo lavorare come una squadra e abbiamo fatto del nostro meglio».