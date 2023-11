Juventus-Inter 1-1, il tabellino della partita della 13ª giornata di Serie A

Juventus-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la tredicesima giornata di Serie A 2023-2024.

VETTA MANTENUTA – L’Inter rimane in testa alla classifica di Serie A. La trasferta di Torino non porta ancora una volta una vittoria, ma il pareggio può comunque essere preso guardando il bicchiere mezzo pieno. Soprattutto per la reazione al vantaggio della Juventus, di Dusan Vlahovic, riprendendo la situazione sei minuti dopo con una gran giocata di Marcus Thuram e un altrettanto gran movimento di Lautaro Martinez. Evitato quindi il solito corto muso di Massimiliano Allegri, perché i bianconeri avevano fatto quasi esclusivamente l’azione dell’1-0 e basta (unico tiro in porta). Derby d’Italia complessivamente non eccezionale, ma questo è quello che fa in genere la Juventus nelle sue partite. Questo il tabellino di Juventus-Inter.

JUVENTUS-INTER 1-1 – IL TABELLINO

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia (61′ Locatelli), Rabiot, Kostic (89′ Alex Sandro); Vlahovic (80′ Kean), Chiesa (80′ Milik).

In panchina: Pinsoglio, Perin, Huijsen, Yildiz, Iling-Junior, Miretti, Nonge.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries (70′ Cuadrado), Barella (88′ Frattesi), Calhanoglu (83′ Asllani), Mkhitaryan, Dimarco (70′ Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram (89′ Arnautovic).

In panchina: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Bisseck, Agoumé, Stabile.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata (Meli – Alassio; Massa; VAR Irrati; A. VAR Meraviglia).

Gol: 27′ Vlahovic, 33′ Lautaro Martinez (I).

Ammoniti: Cambiaso, Kostic (J), Cuadrado (I).

Recupero: 1′ PT, 4′ ST.