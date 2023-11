Juventus-Inter, Allegri ne convoca 22: tre recuperi confermati!

Manca poco a Juventus-Inter, la partita più sentita del nostro campionato, che va probabilmente anche oltre i tre punti in classifica. Mai come oggi ancora più importante, considerata la posizione in classifica di entrambe le squadre. Massimiliano Allegri ha reso noto la lista dei ventidue giocatori convocati, con la conferma dei tre giocatori recuperati.

TRE RECUPERI – Non solo Fabio Miretti e Weston McKennie, tornati in anticipo dalle rispettive Nazionali per alcuni problemi fisici. Entrambi sono stati recuperati in tempo per Juventus-Inter in programma oggi. Come loro, si aggiunge anche Manuel Locatelli, presente nella lista dei convocati nonostante la frattura alla decima costola di cui tanto si è parlato negli ultimi giorni. Di seguito i ventidue giocatori chiamati da Allegri secondo quanto riportato dal sito ufficiale bianconero.

JUVENTUS-INTER, I CONVOCATI DI ALLEGRI

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio;

Difensori: Bremer, Gatti, Alex Sandro, Rugani, Huijsen;

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Rabiot, Nicolussi Caviglia, Nonge;

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Yildiz, Milik, Iling Jr. Kean.