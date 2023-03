Inzaghi studia le scelte per Inter-Juventus: pochi dubbi in attacco – Sky

Simone Inzaghi prepara le scelte in vista di Inter-Juventus di domani, che arriva subito dopo il grande impegno di Porto giocato martedì. L’inviato di Sky Sport Andrea Paventi ha parlato proprio delle decisioni del tecnico nerazzurro, con pochi dubbi in attacco.

SCELTE – Simone Inzaghi prepara Inter-Juventus, partita importantissima alla vigilia della sosta per le nazionali. Il tecnico nerazzurro non ha dubbi in attacco, dove dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. In difesa, invece, l’assenza di Alessandro Bastoni porta alla scelta obbligata di spostare Francesco Acerbi sul centro-sinistra e di lanciare Stefan de Vrij dal primo minuto.