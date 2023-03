Skriniar, Inter-Juventus sì o no? Attesa per le parole di Inzaghi

Una delle questioni più spinose in vista di Inter-Juventus di domani è sicuramente la presenza o meno di Milan Skriniar nella lista dei convocati. Il difensore slovacco ha ancora (presunti) problemi alla schiena. Proprio per questo si attende chiarezza dalla conferenza stampa di Simone Inzaghi.

PRESENZA IN BILICO – Proprio quando la sua presenza sarebbe stata fondamentale visto l’importanza di Inter-Juventus e l’emergenza in difesa, Milan Skriniar è più che mai in bilico. Tanto che non è ancora sicuro se sia o meno nella lista dei convocati per la partita. I presunti problemi alla schiena si sono infatti riacutizzati dopo il suo discutibile ingresso in campo nel finale della sfida contro il Porto. In ogni caso Matteo Darmian è pronto a scendere in campo da titolare, ma avere a disposizione Skriniar sarebbe stato utile per aiutare soprattutto nelle rotazioni a partita in corso.

ATTESA – Ora l’attesa è per la conferenza stampa di Simone Inzaghi, che parlerà in conferenza stampa alle 12.30 (e che potrete seguire con la diretta testuale fornita da Inter-News.it). Sicuramente il tecnico potrà dire di più sulle condizioni di Milan Skriniar viste anche le prestazioni negli ultimi allenamenti. Senza dimenticarsi che lo stesso Skriniar è pronto anche a raggiungere la Slovacchia per gli impegni con le nazionali durante la sosta. Da capire se anche lì i problemi alla schiena si faranno sentire o meno…