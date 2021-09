Inzaghi ritrova tutti i nazionali solo pre-partenza: i ballottaggi di Sampdoria-Inter

Inzaghi ha le idee chiare su che calciatori schierare in Sampdoria-Inter, soprattutto perché riavrà la rosa al completo solo a ridosso della partenza. Come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro deve ancora scegliere modulo ed esterni

FORMAZIONE “EUROPEA” – Lavoro individuale ad Appiano Gentile per i nazionali europei arrivati oggi. Già in gruppo, invece, Stefano Sensi (vedi focus). Così come Alexis Sanchez, che è in fase di pieno recupero. I sudamericani arriveranno domani, pertanto l’unico vero allenamento di gruppo avverrà sabato. Prima della partenza per Genova. Anche tanti dubbi di formazione per Simone Inzaghi, che contro la Sampdoria è pronto a riproporre il 3-5-1-1 visto al debutto contro il Genoa. Si ragiona sull’Inter con Edin Dzeko unica punta se Sensi sta bene per giocare alle sue spalle. Doppio ballottaggio sulle fasce, dove stavolta potrebbero trovare spazio le novità Denzel Dumfries a destra e Federico Dimarco a sinistra. Le idee chiare riguardano principalmente i singoli: prevista panchina per tutti i sudamericani in Sampdoria-Inter. Questo quanto raccolto da Andrea Paventi – giornalista di Sky Sport – in collegamento da Appiano Gentile.