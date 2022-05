Inzaghi ritrova le sue certezze in Inter-Empoli ma non tutte: ecco i due ballottaggi – Sky

Inzaghi ha le idee piuttosto chiare su che formazione schierare in Inter-Empoli. Gli unici dubbi non riguardano il centrocampo, dove si affiderà alle sue certezze. Come riportato da Sky Sport, restano da sciogliere solo due ballottaggi

FORMAZIONE MIGLIORE – Il recupero di Nicolò Barella è la buona notizia in casa Inter alla vigilia della prossima partita. In cui rientrerà dal 1′ anche Denzel Dumfries a destra, mentre non ci sarà Alessandro Bastoni infortunato. Secondo il collega Matteo Barzaghi – inviato per Sky Sport ad Appiano Gentile – i due ballottaggi di Simone Inzaghi per Inter-Empoli sono in difesa e in attacco. Il primo riguarda proprio il sostituto di Bastoni: Federico Dimarco e Danilo D’Ambrosio si giocano la terza maglia. Tra l’altro, entrambi in gol all’andata. Invece, in attacco il dubbio è su chi affiancherà Lautaro Martinez: Joaquin Correa insidia Edin Dzeko per una maglia da titolare. Inzaghi deciderà tra oggi e domani chi schierare al posto di Bastoni e con Lautaro Martinez. Di certo non toccherà il centrocampo, dove troveranno spazio solo certezze come Dumfries e Barella. In panchina Matteo Darmian e Arturo Vidal, spesso preziosi per Inzaghi. In Inter-Empoli spazio alla formazione migliore, come nel caso dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli (vedi dichiarazioni).