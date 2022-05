Alborghetti: «Lavoriamo per migliorare sempre. Inter-Milan? Opportunità»

Lisa Alborghetti ha parlato ai microfoni di Inter Tv nell’anti vigilia di Inter Women-Milan di campionato. La centrocampista nerazzurra è apparsa molto determinata

CRESCITA − Alborghetti contenta del miglioramento dell’Inter Women e presenta il Derby di sabato: «Sono state due settimane per poter lavorare. Non ha differenza di altre settimane perché siamo sempre incentrate sulla partita successiva. Siamo contente di quello che stiamo facendo. Sin dall’inizio abbiamo avuto una cresciuta continua e graduale ma lavoriamo per migliorare ancora e faremo tutto il necessario per riuscirci. Derby? Partita all’ultima sangue. In ottica classifica è una buona opportunità, non vediamo l’ora di giocarlo».