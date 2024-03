Inzaghi, prove di Atletico Madrid: le rotazioni previste in Bologna-Inter

Inzaghi non si accontenta di dodici vittorie su dodici nel 2024 e punta alla tredicesima in Bologna-Inter del weekend. La trasferta in casa rossoblù sarà utile a preparare al meglio quella più importante in casa dell’Atletico Madrid, prevista quattro giorni dopo. Attesi cambiamenti



Bologna-Inter: la probabile formazione di Inzaghi

Archiviata un’altra vittoria dall’odore di tricolore, l’si prepara a quella che – incredibilmente – potrebbe essere la trasferta più difficile della stagione. In Italia. In casa del, che tra(pareggio a Milano) e(eliminazione sempre a San Siro ma solo dopo i supplementari), andrà in scena la prova del nove. La prova del nove prima di andare in casa dell’a giocarsi il passaggio del turno ai Quarti di Finale di, partendo dall’1-0 dell’andata. La certezza è chevorrà testare dal 1′ i titolari rientrati in campo nel finale di Inter-Genoa. Al centro della difesa rientra, oltre addopo il turno di squalifica. Il weekend di riposo tocca aed eventualmente a, che è ancora in vantaggio super agire da terzo destro. Solita staffetta traa destra. Invece, a sinistra dovrebbe verificarsi l’avvicendamento tra, quest’ultimo a corto di fiato. A centrocampo probabile ingresso graduale dalla panchina sia persia per, pertantonon è tanto sicuro di ottenere la sua rotazione (si scalda…). In attacco rieccoma Inzaghi deve decidere se rinunciare inizialmente al capitanoin favore del grande ex– come auspicabile – oppure testare subito la coppia a cui si affiderà in Atletico Madrid-Inter. Dubbi che verranno sciolti nei prossimi giorni ma le rotazioni strategiche ci saranno. Magari più delle solite tre-quattro. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Bologna-Inter di Serie A, in attesa dei primi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.