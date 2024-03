Cucchi: «Inter ha faticato a battere il Genoa. +15 di serenità»

Riccardo Cucchi ha parlato anche di Inter-Genoa, partita valida per la 27ª giornata del campionato di Serie A, vinta dalla squadra di Simone Inzaghi.

POST – Queste le parole di Riccardo Cucchi all’interno del contenuto pubblicato sulla propria pagina Facebook. “Bella squadra il Genoa. L’ Inter ha faticato a battere la formazione di Gilardino che ha giocato davvero bene. L’Inter ha costruito, malgrado tutto, numerose palle gol non concretizzate. Ma, specie nel secondo tempo, ha sofferto il Genoa. Vantaggio di più 15 di assoluta serenità per la squadra di Inzaghi.

Prevengo le vostre osservazioni. Sapete che non mi piace parlare di arbitri e di episodi. Non lo farò nemmeno oggi. Mi limito ad osservare che il var è stato trasformato da strumento utile a correggere gli errori a strumento quasi inutile, se non dannoso. E il “collettivo” formato per decidere aumenta la confusione e confonde i ruoli.

Opinione personale e per questo assolutamente opinabile. Preciso che non mi riferisco solo alla partita di ieri, ma all’ andamento di questa stagione“.

Fonte: Pagina Facebook Riccardo Cucchi