Inzaghi, prima di Roma-Inter senza distrazioni: scelta importante alla vigilia

Inzaghi, così come il resto della squadra, è concentrato in vista di Roma-Inter, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A dove tra l’altro non sarà presente in panchina perché squalificato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro, non parlerà ai media. Ecco la scelta prima della partita

NO COMUNICAZIONE – Simone Inzaghi alla vigilia di Roma-Inter non parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida di sabato 10 febbraio allo stadio Olimpico di Roma e neanche ai colleghi di Inter TV. Testa e corpo totalmente concentrati alla sfida di domani pomeriggio, considerata anche la partita da recuperare contro l’Atalanta e le sfide che verranno, ma sarà fondamentale intanto non perdere punti per strada già domani contro la squadra giallorossa allenata da Daniele De Rossi reduce da tre vittorie su tre. In questi casi, il tecnico nerazzurro è atteso prima della partita in un’intervista su DAZN, ma anche in questo caso il tecnico non parlerà in quanto squalificato da questa sfida. Al suo posto ci sarà il vice Massimiliano Farris.