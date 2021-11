Inzaghi, domani conferenza stampa di vigilia per Milan-Inter

Inzaghi tornerà a parlare in conferenza stampa in vista di Milan-Inter. La società ha appena comunicato la data e l’orario del prossimo evento in sala stampa, alla vigilia della partita valida per la dodicesima giornata di Serie A 2021-2022. Ecco tutti i dettagli.



CONFERENZA STAMPA INZAGHI – Nuovo appuntamento della vigilia per Simone Inzaghi, in vista del derby fondamentale per la classifica. Il tecnico sarà protagonista in sala stampa al Suning Training Centre di Appiano Gentile domani, sabato 6 novembre, a partire dalle ore 12.30 in vista di Milan-Inter, partita in programma domenica sera (ore 20.45) allo Stadio Giuseppe Meazza e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 12.15, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore attraverso la diretta testuale. Appuntamento a domani per la conferenza stampa di Inzaghi.