Nuovo stadio Inter e Milan, Comune di Milano conferma pubblico interesse

Arrivano novità in merito alla questione nuovo stadio per Inter e Milan. Con una nota ufficiale il Comune di Milano ha confermato la dichiarazione di pubblico interesse

CONFERMA – Prosegue il lavoro di Inter e Milan per il nuovo stadio. Quest’oggi, il comune di Milano, con una nota ufficiale, ha confermato la dichiarazione di pubblico interesse, sulla base di quanto discusso con le due società negli scorsi giorni. Le condizioni riguarderebbero l’adeguamento dell’indice di edificabilità territoriale, la riconfigurazione a distretto sportivo dell’area dove attualmente insiste il ‘Meazza’ con ampia valorizzazione e incremento del verde e l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario nella successiva fase progettuale. Condizioni a cui la Giunta ha deciso di confermare la dichiarazione di pubblico interesse. Tali condizioni saranno fondamentali per il prosieguo dell’iter per il nuovo stadio di Milano.

Fonte: comune.milano.it