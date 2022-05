Inzaghi ha deciso l’attacco titolare di Juventus-Inter. Intanto prova i rigori!

È vigilia di Juventus-Inter, finalissima di Coppa Italia. Inzaghi sembra ormai essersi convinto sull’attacco nerazzurro dal schierare dal 1′. Il tecnico però non vuole lasciare nulla al caso

NULLA AL CASO − Juventus-Inter, manca sempre meno. Cresce l’attesa per l’ultimo atto della Coppa Italia 2021/22. Domani sera alle 21.00 è in programma allo stadio Olimpico di Roma la finale in formato Derby d’Italia. Simone Inzaghi può sorridere a metà poiché ritrova un titolare, Alessandro Bastoni, ma al contempo perde un altro giocatore (vedi articolo). Intanto, la coppia offensiva è ormai decisa: in Juventus-Inter, Lautaro Martinez e Edin Dzeko guideranno i nerazzurri contro la difesa bianconera. Inzaghi però non vuole lasciare nulla al caso tant’è che ad Appiano Gentile, come riporta Sport Mediaset, sono stati provati anche i calci di rigore.