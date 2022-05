Juventus-Inter, Bastoni stringe i denti e vuole esserci. Fuori un nerazzurro

La situazione sull’Inter in vista della partita di domani sera contro la Juventus, finale di Coppa Italia: le ultime su Alessandro Bastoni (e non solo).

ULTIME – Secondo quanto riportato da Andrea Paventi, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, Alessandro Bastoni ha lavorato con la squadra, c’è e ci sarà probabilmente con la squadra titolare. Il difensore vuole stringere i denti ed esserci nella finale di Coppa Italia, Juventus-Inter. Matias Vecino invece non ci sarà domani e nella gara di domenica contro il Cagliari. Per lui leggero risentimento e non partirà per Roma. Gli altri invece ci sono tutti.

Fonte: Sky Sport