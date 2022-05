Zhang: «Obiettivi Inter restano gli stessi! Vogliamo essere competitivi e forti»

Il presidente Zhang si è presentato a Inter TV dopo il trionfo in Coppa Italia con la Juventus. Grande soddisfazione per aver raggiunto il secondo trofeo stagionale.

IL SUCCESSO – Steven Zhang raggiante dopo la Coppa Italia dell’Inter: «Voglio ringraziare tutti quelli che lavorano per noi, è il frutto di quello che abbiamo fatto. Abbiamo raggiunto un trionfo che porta felicità ai tifosi in tutto il mondo: è un trofeo che va condiviso con tutti. Una dedica? Per tutti i tifosi in tutto il mondo, che ci seguono e ci vedono crescere. Come ho detto, in aggiunta, a tutti quelli che lavorano con noi. Per il futuro gli obiettivi rimangono gli stessi: continuare a essere competitivi, a essere forti e a crescere ogni stagione, come facciamo da sei anni. Ho trovato molti campioni in questo club e dentro il campo».