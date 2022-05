Inzaghi: «Un continuo di emozioni! Avevo chiesto risposte, le ho avute»

Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia vinta dai nerazzurri per 4-2 dopo i tempi supplementari (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

EMOZIONI – Simone Inzaghi parla così ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Juventus-Inter: «Abbiamo fatto un’ottima gara contro un avversario forte. Siamo stati nella prima mezz’ora, poi l’ultimo quarto d’ora abbiamo perso un po’ di distanze. Poi abbiamo approcciato male il secondo tempo, il secondo gol preso è da rivedere però la squadra non molla mai. Avevo detto di aver bisogno di risposte e le ho avute. Un continuo di emozioni dall’8 di luglio che non si fermano, ora abbiamo le ultime due di campionato ma è anche giusto godersi serate del genere. Erano tanti anni che non si facevano due finali in un anno, sono soddisfatto per i ragazzi, la società e per questi meravigliosi tifosi. Sapore speciale? Fa enormemente piacere condividere questo trofeo con il mio staff che mi aiuta tutti i giorni a preparare tre partite a settimana da agosto. Abbiamo battuto il Liverpool che nel 2022 ha perso solo con l’Inter. Probabilmente quelle due partite ci hanno fatto perdere qualche punto ma non abbiamo alcun rimpianto. Sono stati bravi i ragazzi, chiaramente i due gol dovevamo evitarli. Il secondo abbiamo preso una ripartenza però insomma è la cinquantesima partita stagionale quindi non posso chiedere di più a questo gruppo. Chi è subentrato ci ha fatto una grandissima mano ed è giusto godersi tutti insieme questo trofeo».