Zanotti: «Tutto bellissimo! Assist sarebbe stata la ciliegina sulla torta»

Esordio da professionista per Zanotti in Inter-Cagliari. Il giocatore della Primavera, spesso aggregato, ha parlato a Inter TV.

LA PRIMA – Grande gioia per Mattia Zanotti dopo l’esordio: «Non ci sono tante parole. Ringrazio il mister e i compagni per l’opportunità che mi hanno dato, è stato tutto bellissimo. Poi a San Siro è ancora più bello. Il mio idolo? Javier Zanetti. È bello essere paragonato a lui ma è difficile. L’assist per la traversa di Alexis Sanchez? Sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma è stata una serata magnifica. Una dedica? Per prima cosa alla mia famiglia, ai miei amici che mi sono vicini e alla mia ragazza. La prima persona a cui ho pensato? Tutti i mister del settore giovanile di Brescia e Inter, che mi sono stati vicini. Cosa mi ha detto Simone Inzaghi? Di stare tranquillo, fare il mio e andare avanti».