Inzaghi: «Abbiamo un percorso lungo che ci aspetta! Oggi complimenti»

Consueto appuntamento con l’intervista di Inzaghi a Inter TV dopo il 4-0 al Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni al canale tematico ufficiale a seguito del primo posto conquistato.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Così Simone Inzaghi dopo Inter-Cagliari: «Per noi era molto importante centrare gli ottavi, adesso in campionato siamo al comando. Abbiamo un bel vantaggio, ma c’è sempre qualche insidia. Oggi abbiamo fatto benissimo, ma io penso che in tutto questo periodo abbiamo sempre giocato bene. Adesso stiamo raccogliendo in termini di punti, abbiamo ritrovato serenità ma abbiamo davanti un percorso lungo e dobbiamo continuare. Il sorteggio? Ci sono sei grandissime. Noi lo guarderemo, è normale: ognuno avrà la propria idea, ma sappiamo che tre sono quasi ingiocabili. Però insomma, sappiamo che il calcio è bello per questo e non ha niente di scontato. Andiamo a goderci il sorteggio. Sappiamo che davanti abbiamo un percorso che ci aspetta. Abbiamo fatto quattro gol, sbagliato un rigore e preso una traversa. Ho fatto i complimenti a fine primo tempo, nonostante fossimo solo 1-0: da squadra matura, che sapeva cosa voleva e come ottenere il risultato della vittoria».