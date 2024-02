Zanetti: «Con lo sport vogliamo essere strumento d’educazione! Valori»

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, nel corso di un evento tenutosi al Comune di Milano per festeggiare i 10 anni del progetto “Sport in Cattedra – Io Tifo Positivo, ha parlato ai cronisti presenti, tra questi anche il nostro inviato Onorio Ferraro.

PROGETTO – Zanetti parla del progetto che incarna valori assimilabili anche all’Inter: «Un lungo lavoro fatto con grande soddisfazione. Noi come club siamo molto attenti alle comunità sociali sul territorio. Poter essere in contatto con i ragazzi delle scuole elementari e medie per noi è fondamentale. Vogliamo trasmettere i nostri valori di rispetto, uguaglianza ed inclusione. Come sapete noi siamo Fratelli del Mondo e attraverso lo sport vogliamo essere uno strumento d’educazione. Se Siamo nel giorno di San Valentino, siamo innamorati di questo progetto, continueremo a lavorare per raggiungere le persone e soprattutto i bambini che ne hanno bisogno. Per ultimo abbiamo fatto questo accordo con la Regione dove saranno coinvolti tutti gli insegnanti delle scuole di Milano che saranno coordinati dal nostro direttore del settore giovanile. Allenatori che sono molto professionali e che incarnano gli stessi valori che noi vogliamo trasmettere Una giornata speciale, perché poter fare qualcosa per i bambini è qualcosa che ci rende orgogliosi. Continueremo a farlo, se ci teniamo a questi valori tutti è possibile. Speriamo in un futuro migliore per tutti».