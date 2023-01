Zaffaroni: «Contenuta grande squadra! Da piccolo a San Siro per tifare l’Inter»

Marco Zaffaroni dopo Inter-Verona terminata sul punteggio di 1-0 a San Siro (vedi QUI), intervistato da Sky Sport ha parlato della partita disputata dalla sua squadra contro i nerazzurri. A proposito di Inter, ha svelato un retroscena riguardo il suo passato.

A SAN SIRO – Zaffaroni, allenatore insieme a Bocchetti, dopo Inter-Verona 1-0 su Sky Sport ha parlato così: «Abbiamo fatto un’ottima partita a parte il gol subito. Abbiamo fatto quello che avevamo previsto e anche bene. Abbiamo contenuto una squadra importante come l’Inter. Abbiamo sbagliato ultimi passaggi e cross, e dobbiamo migliorare da quel punto di vista. A livello di intensità non li abbiamo fatti giocare. Gli ultimi risultati con Torino e Cremonese hanno restituito un po’ di fiducia. La squadra oggi ha fatto la partita che doveva fare, dobbiamo continuare su questa squadra con la fiducia di poter raggiungere quello che è il nostro grande obiettivo. Esperienza a San Siro da milanese? Passa tutto in secondo piano appena iniziata la partita. Chiaramente grandi emozioni a San Siro, quando andavo allo stadio all’età di cinque anni. Tifavo Inter!».