Lautaro Martinez: «Risposta da grande squadra e umili! Ci siamo abituati»

Lautaro Martinez ha deciso Inter-Verona 1-0, l’anticipo serale della diciottesima giornata di Serie A. Ecco come l’autore dell’unico gol della partita si è espresso sulla vittoria di misura sull’Hellas.

VINTO COME SI DOVEVA! – Lautaro Martinez parla al termine di Inter-Verona: «Sicuramente con tanta fatica, perché ti hanno fatto lanciare tanto e giocare sul portiere. Erano aggressivi, ma l’importante era vincere e prendere i tre punti: l’abbiamo fatto. Risposta da grande squadra e umili anche, perché abbiamo difeso bene. Loro giocavano molto sul centravanti che puliva tutte le palle, giocando un calcio diverso rispetto a tante squadre. Abbiamo dovuto abituarci e ci siamo preparati in settimana, siamo usciti bene e abbiamo risolto la partita nei primi minuti. Come dico sempre a volte le cose escono e a volte no, ma è l’atteggiamento che deve essere giusto. Io cerco sempre quello: lasciare il 100% in campo, aiutare i compagni e far felice la gente. Il derby di mercoledì? Importantissimo. Dobbiamo continuare a vincere, abituarci a vincere finali e alzare i trofei. Le qualità dei giocatori ci sono, dobbiamo abituarci a questo. Adesso pensiamo a riposare, preparare quella partita e portare la coppa qua».