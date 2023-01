Inter-Verona 1-0, più forti anche dell’arbitro! Decide Lautaro Martinez

Termina sul punteggio di 1-0 Inter-Verona, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro in questo secondo tempo, dopo la prima frazione di gioco conclusasi 1-0 (vedi report).

ARBITRAGGIO A SENSO UNICO – Il secondo tempo di Inter-Verona vede i nerazzurri sempre in gestione e anche in grado di chiudere la partita. Se non fosse per l’arbitro Fabbri, che prova in tutti i modi a cercare di non far vincere la squadra di Simone Inzaghi. Come al 64′, quando Lautaro Martinez scappa via a Dawidowicz con una grande prova di fisico e supera Montipò con uno scavetto per quello che sarebbe il 2-0: il direttore di gara però fischia un fallo totalmente inventato e il risultato rimane invariato. Si ripete poco dopo fabbri, quando Hien – già ammonito – ferma con una vistosa e prolungata trattenuta la ripartenza di Edin Dzeko, non estraendo però il secondo giallo.

RITORNO ALLA VITTORIA – Nonostante un arbitraggio fortemente penalizzante, l’Inter tiene il pallino del gioco senza mai rischiare troppo. Ad andare vicino al gol nel finale è Kristjan Asllani che, entrato da poco, prende palla al limite dell’area e lascia partire un bellissimo tiro che esce di un soffio. Nel finale ci provano gli ospiti con qualche timido tentativo, che la difesa dell’Inter è però brava a controllare. Arriva così, dopo quattro minuti di recupero, la vittoria per i nerazzurri. Più forti anche di un arbitro da 2 in pagella.

INTER-VERONA 1-0 – I MARCATORI

Lautaro Martinez al 4′