Young: "Inter, non dobbiamo arrenderci a metà girone! Sosta…"

Ashley Young Inter

Young, intervistato da Inter TV, si è soffermato su quanto avvenuto questa sera a Valdebebas nella pesante sconfitta contro il Real Madrid. Ecco le dichiarazioni del giocatore nerazzurro dopo il KO in Champions League.



NON VA BENE – Ashley Young commenta Real Madrid-Inter 3-2 su Inter TV: «Siamo molto delusi. Eravamo sotto di due gol, siamo stati bravi a rientrare in partita e trovare il 2-2. Abbiamo anche avuto occasioni per vincerla, ma non abbiamo ottenuto il risultato sperato. Dobbiamo prendere le cose positive e portarle a casa. Non dobbiamo arrenderci a metà girone, dobbiamo credere di poter ribaltare la situazione e prendere i punti che ci servono per qualificarci alla fase a eliminazione diretta. Quando c’è la sosta per le nazionali hai la possibilità di recuperare, ora abbiamo una partita importante e dobbiamo prendere tre punti. Poi ci sarà la sosta per le nazionali e, quando torneremo, ci servirà fare una serie di vittorie».