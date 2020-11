Conte: “I risultati non ci premiano! Su Hakimi era fallo. Girone difficile”

Conte è intervenuto ai microfoni di “Mediaset” al termine di Real Madrid-Inter. Di seguito le dichiarazioni del tecnico nerazzurro

PRESTAZIONE POSITIVA – Antonio Conte parla al termine di Real Madrid-Inter: «Il risultato finale lascia l’amaro in bocca a me e ai ragazzi. C’è un aspetto che non va sottovalutato in queste partite che dimostrano che c’è una crescita, perché non so quante squadre vengono qui a fare questo tipo di partita. Andare sotto di due gol, su situazioni migliorabili, rimettere la partita in sesto e sfiorare la terza rete. Secondo me sono degli step che la squadra sta facendo. Oggi mi è piaciuta la voglia e la mentalità di fare la partita, a livello di risultati non ci stanno premiando più di tanto però queste prestazioni devono dare fiducia nella testa dei miei ragazzi e nella voglia di essere una squadra rispettata in Europa».

ERRORI – Conte commenta gli errori in fase difensiva: «I gol presi? C’è poco da trovare la spiegazione su un retropassaggio, anche se secondo me c’è un fallo su Hakimi. Ci siamo fatti beffare anche sul secondo gol. C’è da migliorare le situazioni e lavorare sul dettaglio. I ragazzi devono sapere che tutta la mole di lavoro che facciamo in settimana a volte viene vanificata per alcune disattenzioni. Ci sono tre partite ancora, sapevamo che questo girone era il più difficile di tutta la Champions e noi faremo di tutto per passare il turno».