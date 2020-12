Vignato: “Contento per il gol. Potevamo fare meglio in una cosa”

200207962 | © Agenzia LiveMedia

Emanuel Vignato, attaccante del Bologna che ha realizzato il gol dei rossoblu nella sfida persa oggi 3-1 contro l’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN

IL GOL – Vignato ha segnato, ma il suo gol non è bastato ad evitare la sconfitta: «Sicuramente sono felice per il gol, a San Siro è sempre un bel ricordo che mi porterò per sempre. Non è andata bene, l’avevamo riaperta, ma quel gol ci ha spezzato le gambe».

IL NUOVO MODULO – Vignato parla del nuovo modulo con cui oggi il Bologna è sceso in campo: «Nessuno aveva mai provato a giocare a tre, ma potevamo fare meglio quando attaccava l’Inter, potevamo attaccarli più alti. Credo sia stato questo il nostro problema oggi».

IL CASO TALPA – Vignato parla del “caso talpa” nato a Bologna con le parole di Mihajlovic: «Il Mister ci carica in settimana, ci prepara la partita. Non mi aspettavo questo discorso, ma è andata così».