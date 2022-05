Vicario: «Empoli, ultimo step per l’obiettivo salvezza! Già dalla prossima»

Vicario vuole a tutti i costi conquistare quanto prima la matematica salvezza, considerando che già venerdì sfiderà l’Inter.

PER LA SALVEZZA – Guglielmo Vicario punta tutto nelle ultime partite di campionato per l’obiettivo salvezza, già per la prossima sfida contro l’Inter: «Già da domani mattina rimetteremo la testa ‘sotto la sabbia’ come abbiamo sempre fatto e continuiamo a martellare come abbiamo sempre fatto perché questo campionato vogliamo giocarlo fino al 22 di maggio mettendoci sempre il cuore. Non riesco a spiegarmi gli ultimi dodici minuti di partita con il Torino, perché fino al settantottesimo abbiamo dominato. È una stagione sicuramente condotta alla grande da tutti i componenti, ne abbiamo vinte tante come i sei punti con il Napoli e la vittoria contro la Juventus. Adesso manca un ultimo step che vogliamo raggiungere!».

Fonte: empolifc.com