Udinese-Inter 1-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Udinese-Inter ha permesso ai nerazzurri di rimanere in scia al Milan, confermando il -2 dopo il successo dei rossoneri con la Fiorentina. La vittoria della Dacia Arena ha fra i protagonisti principali Perisic, che a livello statistico emerge con diversi dati.

DUE – Le giornate di fila in Serie A in cui Ivan Perisic ha fatto gol, con Udinese-Inter che segue il Bologna. Non gli capitava da tre anni, ossia aprile 2019 quando colpì il 14 il Frosinone e il 20 la Roma. A livello generale lo aveva invece fatto agli Europei con la Croazia, contro Repubblica Ceca e Scozia il 18 e 21 giugno di un anno fa.

TRE – I rigori sbagliati da Lautaro Martinez su sette calciati nel corso di questa stagione. Per fortuna in questo ha segnato sulla ribattuta dopo il palo e il tocco (decisivo) di Marco Silvestri, prima aveva fallito con Milan (parata di Ciprian Tatarusanu) e Cagliari (parata di Alessio Cragno). In generale sono cinque gli errori dagli undici metri da quando è all’Inter.

CINQUE – I gol realizzati da Perisic contro l’Udinese in dodici presenze con la maglia dell’Inter. In Italia ha segnato di più solo al Chievo, sette reti in altrettante presenze, in generale anche allo Charleroi (sei marcature su quattro partite da avversario). Come i bianconeri friulani anche la Fiorentina in Serie A.

CINQUE – Gli anni dopo cui l’Udinese è tornata a segnare all’Inter sul suo campo. Non accadeva dall’8 gennaio 2017, quando Jakub Jankto aveva sbloccato le marcature in una partita poi terminata 1-2 (con Perisic a ribaltarla con una doppietta). Poi 505′ di digiuno fino al gol di Ignacio Pussetto ieri al 72′.

DUECENTOCINQUANTA – Le presenze di Perisic con la maglia dell’Inter, la prima quasi sette anni fa (peraltro in un derby). La ricorrenza l’ha festeggiata con un gol, il suo cinquantaduesimo in maglia nerazzurra.