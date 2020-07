Veloso: “Il mio obiettivo? Fare il bene dei compagni e della squadra”

Miguel Veloso, centrocampista del Verona ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dal calcio d’inizio di Verona-Inter

IL MIO OBIETTIVO – Veloso parla del suo obiettivo per oggi: «Voglio fare la mia miglior stagione in Italia, aiutare i miei compagni e la squadra. Questo è il mio obiettivo personale, fare meglio per aiutare la società a crescere e fare meglio».