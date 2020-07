Simonetti: “Inter Women, sono pronta! Mi ispiro a Sensi e Barella”

La nuova calciatrice dell’Inter Women, Flaminia Simonetti, ha parlato ai microfoni di “Inter TV”. Queste le sue parole, cariche di entusiasmo e voglia di scendere presto in campo

NUOVO VOLTO – È approdata da poco sul pianeta Inter Women, ma ha già una voglia matta di scendere in campo. Flaminia Simonetti, neo acquisto delle nerazzurre (in prestito dalla Roma), ha parlato così ai microfoni di “Inter TV”: «Finalmente abbiamo fatto il primo giorno con le ragazze, perché per via del tampone abbiamo dovuto aspettare. Sono molto contenta: sono in una buona realtà, la società è prestigiosa e il livello è alto. Per me è motivo di crescita, per far bene anche durante gli allenamenti ed essere concentrata. Sto vivendo questi giorni a Milano con grande felicità. Un simbolo dell’Inter maschile? Sì, Nicolò Barella e Stefano Sensi. Anche io, come loro, riesco a ricoprire vari spazi in mezzo al campo, sulla trequarti o come mezzala ma anche da mediano. Come loro penso di avere una buona visione di gioco e una buona tecnica, piano piano mi sto specializzando sui calci piazzati come loro. Penso di essere molto simile».