Sosa: “Sanchez con Lukaku farà tanti gol. Inter, serve uno sulle punizioni”

Condividi questo articolo

Sosa ha parlato in collegamento con Inter TV nell’immediato prepartita di Verona-Inter. L’ex attaccante uruguayano ha parlato della sfida di questa sera al Bentegodi, fra cui le due punte Sanchez e Lukaku, ma non solo.

DUE DAVANTI – Rubén Sosa si sofferma sulla coppia d’attacco di stasera: «Io credo che anche Alexis Sanchez abbia fatto delle buone partite. Mi piace tantissimo, è un ragazzo a cui manca solo il gol. Con Romelu Lukaku vicino farà tanti gol, credo che non abbia avuto fortuna nelle partite che ha giocato ma a me piace molto. Inter ancora senza gol su punizione? È vero, vedo un’Inter a cui mancano i gol su punizione. Una squadra come l’Inter deve avere uno che calci bene le punizioni, perché ci sono tante partite che sono chiuse e una punizione, ogni tanto, è bello trovarla e fare gol. Guardo molto l’Inter e vedo che comincia bene ma poi cala nel secondo tempo: credo che debba cercare di mantenere un livello alto, perché ha fatto delle partite brutte e buone ma manca qualcosa in più. Un leader per la squadra».

SPERANZA DI VITTORIA – Sosa dice cosa si aspetta da stasera: «Ormai credo che si debba cercare, innanzitutto, di trovare un equilibrio nella squadra. Il mister deve trovare gli undici titolari, perché ha cambiato molti calciatori. Deve trovare un undici forte, poi credo che debba cercare piano piano, dopo questa pandemia che abbiamo vissuto tutti, di fare una squadra forte che fa paura. Deve essere difficile vincere contro l’Inter».