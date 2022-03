Vagnati: «Torino meritava la vittoria! Negato un altro calcio di rigore»

Vagnati, dirigente del Torino, dopo la partita pareggiata contro l’Inter ai microfoni di Torino Channel è tornato a parlare dell’episodio del calcio di rigore non concesso ai granata.

RIGORE NEGATO – Vagnati dopo Torino-Inter esprime il suo disappunto per il mancato rigore concesso ai granata: «Noi non ci siamo mai lamentati perché ogni organo ha le proprie competenze e responsabilità, c’è rispetto per le decisioni. Siamo alla ventinovesima giornata di Serie A e non abbiamo mai ricevuto un rigore, oggettivamente c’è stato tolto un qualcosa di nostro. Non voglio stare qui a giustificare di non aver vinto una partita contro una grande squadra come l’Inter, però quando c’è un rigore come questo bisogna darlo. La giustificazione del VAR che non ti dà il rigore non regge, il direttore di gara aveva la visuale per poterlo vedere, lui probabilmente ha visto qualcosa che tutti non abbiamo visto. C’è rammarico perché vedi la squadra che fa una grande partita e dispiace per loro soprattutto perché meritavano questa vittoria».