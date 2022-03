Fair Play Finanziario, Inter già sentita dall’UEFA: una richiesta ben precisa – CdS

L’Inter, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è già stata ascoltata a Nyon dalla prima sezione del Club Financial Control Body dell’UEFA per il mancato pareggio di bilancio nel periodo 2018-2021.

RICHIESTA UEFA – Venerdì il club di viale della Liberazione è stato ascoltato a Nyon dalla prima sezione del Club Financial Control Body dell’Uefa per il mancato pareggio del bilancio nel periodo 2018-21, funestato dal Covid. La violazione del Fair Play Finanziario non riguarda solo l’Inter (venerdì scorso audizione anche per Milan e Roma; a breve la Juventus), ma almeno un’altra trentina di formazioni di tutta Europa. La Uefa ha chiesto “aggiustamenti” ai prossimi bilanci anche in previsione delle nuove regole del Fair Play Finanziario che saranno presentate a breve

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

